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    Trabzonsporlu futbolculardan uçakta horon ve kolbastı

    Trabzonsporlu futbolculardan uçakta horon ve kolbastı

    Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden lider Trabzonspor'da, futbolcular İzmir dönüşü uçakta horon ve kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 16:14
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    Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, İzmir'de Altay'ın konuğu oldu. Bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak zirvedeki yerini korudu.

    Saha içinde ve soyunma odasında galibiyeti kutlayan futbolcular ve teknik ekip, kutlamaya uçakta da devam etti.

    UÇAKTA HORON TEPTİLER

    İzmir'den Trabzon'a havalanan kafilede yer alan futbolcuların uçağın koridorunda horon ve kolbastı oynama görüntüleri Trabzonspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanırken, görüntülerde Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile Berat Özdemir'in horon oynadığı görüldü.

    Futbolcuların neşeli halleri görüntülere yansırken, Abdülkadir Parmak'ın da kolbastı oynadığı gözlendi.

    Trabzonsporlu futbolculardan uçakta horon ve kolbastı İZLE


    Trabzonsporlu futbolculardan uçakta horon ve kolbastı #1

    Trabzonsporlu futbolculardan uçakta horon ve kolbastı #2

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