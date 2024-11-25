Trabzonsporlu Muhammed Cham, Adana Demirspor'a karşı yıldızlaştı

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Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 yenerek ligde 3 hafta aradan sonra galip geldi.

Maça 3 gol, 2 asistle damga vuran Muhammed Cham, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan Cham, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında beş gole katkıda bulunan ilk Trabzonsporlu futbolcu oldu.

"TAKIMIMA MÜTEŞEKKİRİM"

3 gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, "Takımıma müteşekkirim. Bugün oynama fırsatı bulmak ve 3 gol atmak beni çok mutlu etti. Uzun süren bir süreç oldu. Uzun süren transfer görüşmelerinin sonunda takıma katılabildim. Bu da sizi mental olarak etkiliyor. Daha önce ritmi yakalama fırsatı varken bu biraz bunu uzattı. Takımımızın, taraftarımızın bana olan sevgisini hissettim. Son aylarda çok sıkı çalıştığımı düşünüyorum. Bu maçla ritmimi bulmuş oldum" ifadelerini kullandı.

"BANZA İLE ARAMIZDA ÇOK YAKIN BİR ARKADAŞLIK VAR"

Takım arkadaşı Simon Banza ile ilgili konuşan Muhammed Cham, "Banza ile aramızda çok yakın bir arkadaşlık var. Her zaman birbirimize yardımcı olmak istiyoruz. Umarım bu şekilde devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.