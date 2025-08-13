Abone ol: Google News

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme’nin sol uyluk arka adalesi ve tendonunda yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 22:45
Trabzonsporlu Nwakaeme'den kötü haber

Trabzonspor Kulübü, Anthony Nwakaeme’nin Süper Lig’in ilk haftasında Kocaelispor maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerde, sol uyluk arka adalesi ve tendonunda yırtık, kanama ile yaygın ödem belirlendiğini açıkladı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun maçta sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlatarak, MR ve muayene sonuçlarının ardından tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından başlatıldığını bildirdi.

