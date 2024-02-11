Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Nicolas Pepe'den taraftarlara mesaj Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyen oyuncuları Paul Onuachu ve Nicolas Pepe bordo-mavili taraftarlara mesaj yolladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Trabzonsporlu futbolcular Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, bordo-mavili takımın taraftarlarıyla yeniden buluşmayı beklediklerini söyledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydikleri için Trabzonspor'dan bir süredir uzak olan Onuachu ve Pepe, taraftarlara mesaj yolladı.

"Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum"

Nijeryalı Onuachu, videoda şu ifadeleri kullandı:

Merhaba Trabzonspor taraftarı. Sizleri tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Yakında görüşürüz.

"Trabzonspor formasını giymek için sabırsızlanıyorum"

Fildişi Sahilli Pepe ise şu şekilde konuştu:

Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu mesajı size desteğimi ve sevgimi paylaşmak için hazırladım. Geri dönüp Trabzonspor formasını giymek için sabırsızlanıyorum. Hızlı şekilde geri dönmeyi umuyorum. Görüşmek üzere.

Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili bugün TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)