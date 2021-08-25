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    Trabzonsporlu taraftar Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı

    Trabzonsporlu taraftar Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı

    Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme’nin, kentte heykeli dikildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 12:47
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    Trabzonspor’da sergilediği başarılı performans ile taraftarların sevgisini kazanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme’nin, kentte heykeli dikildi.

    40 BİN LİRAYA HEYKELİ DİKİLDİ

    Trabzonspor formasıyla 2018-19 sezonundan bu yana çıktığı 114 maçta; 36 gol, 24 asistlik performans sergileyen Nijeryalı futbolcu Anhony Nwakaeme, kentte taraftarların sevgisini kazanmaya devam ediyor.

    Trabzonlu iş insanı Mustafa Bulut, Ortahisar ilçesindeki Deliklitaş mevkiinde yer alan akaryakıt istasyonunun girişine, yaklaşık 40 bin TL maliyetle Trabzonspor’un başarılı hücum oyuncusunun heykelini diktirdi.

    Akaryakıt istasyonuna gelen müşteriler heykeli incelerken, fotoğraf çektiriyor.

    Trabzonsporlu taraftar Nwakaeme nin heykelini yaptırdı #1

    Trabzonsporlu taraftar Nwakaeme nin heykelini yaptırdı #2

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