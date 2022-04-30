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    Trabzonsporlu taraftarlar sarı-kırmızılı ve sarı lacivertli tabutları denize attı

    Trabzonsporlu taraftarlar sarı-kırmızılı ve sarı lacivertli tabutları denize attı

    Trabzon’da bugün bayram havası var, taraftarlar şampiyonluk kutlamalarına başladı. Bu sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı.
    • 30.04.2022 - 17:43
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    Süper ligde 35. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Dün oynanan Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında sarı-lacivertli takım sahadan 3-2 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe'nin maçı kazanması sonrası Trabzonspor'un erken şampiyonluk hesabı 1 gün daha uzamış oldu. Lider bu akşam evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerin sahadan en az 1 puan ile ayrılması halinde  şampiyonluk hasreti giderilmiş olacak.

    Trabzonsporlu taraftarlar sarı-kırmızılı ve sarı lacivertli tabutları denize attı İZLE

    Tabutlar denize atıldı

    38 yıldır şampiyonluk hasreti yaşayan Trabzonspor taraftarları şehri abluka altına almış durumda. Dünyanın dört bir yanından taraftarlar şehre akın etti. Şehirdeki tüm otellerin dolu olduğu belirtildi.

    Diğer yandan da Trabzon'da şampiyonluk kutlaması için hazırlanan bir grup taraftar,  denize sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı tabutları attılar.

    Trabzonsporlu taraftarlar sarı-kırmızılı ve sarı lacivertli tabutları denize attı #1

    Trabzonsporlu taraftarlar sarı-kırmızılı ve sarı lacivertli tabutları denize attı #2


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