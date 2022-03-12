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    Trabzonsporlu taraftarlardan Ali Koç tezahüratı

    Trabzonsporlu taraftarlardan Ali Koç tezahüratı

    Şampiyonluk hedefine her maç daha da yaklaşan Trabzonspor'da taraftarlar Göztepe maçının son anlarında "Ali Koç başkan, Trabzonspor şampiyon" tezahüratıyla herkesi güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 21:09
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 21:16
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    Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 mağlup ederken mücadelenin son dakikalarında Ali Koç tezahüratı sosyal medyaya damga vurdu.

    Göztepe maçının son anlarında şampiyonluk şarkıları söyleyen Trabzonspor taraftarı, ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç’a gönderme yaptı.

    "ALİ KOÇ BAŞKAN TRABZONSPOR ŞAMPİYON"

    Bordo mavili taraftarlar, “Ali Koç başkan, Trabzonspor şampiyon” tezahüratı yaptı. Trabzonsporlu taraftarların bu tezahüratı Fenerbahçeli futbolseverleri bile güldürdü.

    Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 4. senesinde Galatasaray, Başakşehir, ve Beşiktaş şampiyonluklarının ardından Trabzonspor'un da şampiyonluğunu görmeye oldukça yakın.

    Trabzonsporlu taraftarlardan Ali Koç tezahüratı #1


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