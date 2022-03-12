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Trabzonsporlu taraftarlardan Ali Koç tezahüratı

Trabzonsporlu taraftarlardan Ali Koç tezahüratı

Şampiyonluk hedefine her maç daha da yaklaşan Trabzonspor'da taraftarlar Göztepe maçının son anlarında "Ali Koç başkan, Trabzonspor şampiyon" tezahüratıyla herkesi güldürdü.