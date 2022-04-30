Antalyaspor maçı öncesi Trabzonsporlu taraftarlar, şehirde maçı büyük bir coşkuyla beklemeye koyuldu.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer, bu mücadeleden en az 1 puan alırsa, 2021-22 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu dev mücadele öncesinde bordo-mavili taraftarlar, maçı yoğun ilgi gösterdi.

Şehre akın eden taraftarlar, günler öncesinden otel rezervasyonlarını ve uçak biletlerini tüketmişti.

Trabzonsporlu taraftarların coşkusu İZLE



Taraftarların coşkulu bekleyişi

Şehirde çoşkulu gösteriler düzenlenirken, meydanlara da dev ekranlar kuruldu. Stada giremeyen taraftarlar, dev ekranlarda maçları izleyebilecekler.

Stadın önünde ve meydanlarda toplanan taraftarlar, horon teperek coşkulu bir şekilde maçı beklemeye koyuldu.

Adem Metan Akyazı'dan bildirdi

Gazeteci Adem Metan da Trabzon'da son gelişmeleri takip etmek için şehrin önemli noktalarını geziyor.

Son olarak Akyazı Stadı'ndan bildiren Metan, "Binlerce taraftar, maçın başlamasını büyük bir coşku ve heyancanla bekliyor. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından taraftarlar, buraya akın akın geldi ve burada adeta bir şampiyonluk horonu kuruldu." ifadelerini kullandı.

Adem Metan, Akyazı Stadı'ndan son gelişmeleri aktardı İZLE