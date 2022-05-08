Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu İstanbul'da bulunan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutladı. Bordo-maviye gönül veren taraftarların sevinci görülmeye değerdi.

38 yıl aradan sonra Süper Lig'de bu sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor.

Bordo mavili taraftarlar, Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplandı.

Yenikapı, 7'den 70'e bordo-maviye büründü

Sanatçıların da sahne aldığı Yenikapı Etkinlik Alanı'na formasını giyerek gelen 7'den 70'e Trabzonsporlular arasında yurt dışından katılanlar, ailesi ile gelenler ve engelliler de yer aldı.

İstanbul Yenikapı'da şampiyonluğu kutlayan taraftarlar mutluluklarını dile getirirken, bundan sonra Trabzonspor'dan daha sıklıkla şampiyonluk beklediklerini, bunun için artık önlerinin açık olduğunu ifade ettiler.

Trabzonsporlulardan Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması

"3 büyükler de şampiyon olurlarsa Trabzon'da kutlama yapabilir"

DHA'nın aktardığına göre bordo-mavi renklere gönül verenler, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şampiyon olursa onlar da Trabzon'da kutlayabilir. Buyursunlar gelsinler. Hepimiz biriz, kardeşiz, biz ayrım yapmıyoruz" şeklinde konuştular.