Gaziantep Futbol Kulübü’nün Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra İstanbul’a dönüş için bindiği uçakta kavga çıktı. Polis ekipleri apronda bekleyen uçağa çağrıldı ve taraftarlar gözaltına alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, Trabzon'da karşılaştı.

Konuk ekip müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi bordo-mavililer, mücadeleden 90+8'de bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşma sonrası milli ara nedeniyle takımların futbolcularına izin vermesi nedeniyle İstanbul'a giden Gaziantep FK kafilesi, bordo-mavili taraftarlar ile aynı uçakla İstanbul'a gitmek için uçağa bindi.

Trabzonsporlular, uçakta Gaziantep FK kafilesiyle tartıştı - İZLE

"Yatsana Erol Bulut"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve bordo-mavili taraftarların da bulunduğu uçak saat 20.35'de İstanbul'a hareket edecekti.

Bazı taraftarlar, Gazianetp FK oyuncuları ve teknik direktör Erol Bulut'a, "Yatsana Erol Bulut, yatsana" şeklinde sözlü sataşmada bulundu.

Bunun üzerine tartışma çıkarken, tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

Pilot da olaya dahil oldu

Bir yolcunun acil çıkış kapısı butonuna basması üzerine pilot, kabinden çıkarak butona basan yolcuyu uçaktan indirmek isteyince tartışma daha da büyüdü. Uçağa polis ekipleri çağırıldı.

Yaşananalardan dolayı tedirgin olan bir kadın yolcu ise küçük çocuğunun korkması üzerine tartışmayı çıkaranlara yüksek sesle bağırdı.