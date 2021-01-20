Trabzonsporlulardan Ömer Ali Şahiner'e tepki

Abdülkadir Ömür'ün ayağının kırılmasına neden olan Ömer Ali Şahiner'in sarı kartla cezalandırılması, tepkilere neden oldu. Şahiner'in, kulüp tesislerine giderek Ömür'den özür dilediği belirtildi.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelenin 27. dakikasında, üzücü bir olay yaşandı.

Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonucu sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'ün ayak bileğinde kırık tespit edildiği açıklandı.

SARI KART GÖRMÜŞTÜ

Gelen bu haber üzerine bordo-mavili taraftarlar, Ömür'ün sakatlanmasına neden olan Ömer Ali Şahiner'e tepki gösterdi.

Şahiner, pozisyonda topa vurduğu gerekçesiyle sarı kart görmüştü.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ"

Öte yandan bir açıklama yapan Konyaspor Kulübü, Şahiner'in tesislere giderek Abdülkadir Ömür'ü ziyaret ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kaptanımız Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor ile oynadığımız maçta talihsiz bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'e kulüp tesislerine giderek 'geçmiş olsun' dileklerini iletmiştir. Milli futbolcu Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.