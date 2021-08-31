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    Trabzonsporlulardan yönetime Nwakaeme baskısı

    Anthony Nwakaeme, performansıyla göz kamaştırırken, taraftarlar ise Nwakaeme'nin kontratının uzatılması için yönetime çağrı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 12:12
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    Trabzonsporlulardan yönetime Nwakaeme baskısı

    Malatya ve Sivas'ın ardından Giresunspor'a da gol atan Anthony Nwakaeme, performansıyla göz kamaştırıyor. 32 yaşındaki Nijeryalı yıldız, bu sezon Avrupa karşılaşmaları dahil çıktığı 7 resmi maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.

    Taraftarlar ise Nwakaeme'nin kontratının uzatılması için yönetime çağrı yaptı. Önceki gece sosyal medyada kampanya başlatan Bordo-Mavili futbolseverler, 'Nwakaeme sözleşmesi yaşatır' etiketiyle gündem yarattı.

    "ELBETTE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

    Trabzonspor 'da 4. yılını geçiren Nwakaeme konusunda daha önce konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Dış transferi bitirelim, sonrasında içe yöneleceğiz. Nwakaeme çok kıymetli bir oyuncu. Elbette devam etmek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

    Trabzonsporlulardan yönetime Nwakaeme baskısı #1

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