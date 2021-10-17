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Trabzonsporluların paylaştığı Hababam Sınıfı sahnesi
Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken sosyal medyada Hababam Sınıfı'nın sevilen sahnesi viral oldu.
- Haber Merkezi
- 17.10.2021 - 21:41
- Güncelleme : 17.10.2021 - 21:44
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Hakem kararlarının öne çıktığı karşılaşmanın sonunda bordo-mavili takım namağlup bir şekilde liderliğe yükselirken sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını da 2'ye çıkardı.
Trabzonspor taraftarları sosyal medya hesabından Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin çok sevilen sahnesini paylaşarak rakiplerine göndermede bulundu.
Trabzonsporluların paylaştığı Hababam Sınıfı sahnesi - İZLE
BİR MAHMUT HOCA'DAN ÇEKİYORUZ, BİR DE TRABZON'DAN
Her zamanki gibi Fenerbahçe maçını izlemek için okuldan kaçan öğrenciler, maç dönüşü Mahmut Hoca'nın cezasına maruz kalmıştır.
İnek Şaban'ın o anda söylediği "Biz zaten hayatta iki şeyden çekiyoruz. Bir Mahmut Hoca, bir de Trabzonspor" repliği ise hafızalara kazınmıştı.