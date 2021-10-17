Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken sosyal medyada Hababam Sınıfı'nın sevilen sahnesi viral oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Hakem kararlarının öne çıktığı karşılaşmanın sonunda bordo-mavili takım namağlup bir şekilde liderliğe yükselirken sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını da 2'ye çıkardı.

Trabzonspor taraftarları sosyal medya hesabından Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin çok sevilen sahnesini paylaşarak rakiplerine göndermede bulundu.

Trabzonsporluların paylaştığı Hababam Sınıfı sahnesi - İZLE



BİR MAHMUT HOCA'DAN ÇEKİYORUZ, BİR DE TRABZON'DAN

Her zamanki gibi Fenerbahçe maçını izlemek için okuldan kaçan öğrenciler, maç dönüşü Mahmut Hoca'nın cezasına maruz kalmıştır.

İnek Şaban'ın o anda söylediği "Biz zaten hayatta iki şeyden çekiyoruz. Bir Mahmut Hoca, bir de Trabzonspor" repliği ise hafızalara kazınmıştı.