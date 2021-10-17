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    Trabzonsporluların paylaştığı Hababam Sınıfı sahnesi

    Trabzonsporluların paylaştığı Hababam Sınıfı sahnesi

    Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken sosyal medyada Hababam Sınıfı'nın sevilen sahnesi viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 21:41
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 21:44
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    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

    Hakem kararlarının öne çıktığı karşılaşmanın sonunda bordo-mavili takım namağlup bir şekilde liderliğe yükselirken sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını da 2'ye çıkardı.

    Trabzonspor taraftarları sosyal medya hesabından Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin çok sevilen sahnesini paylaşarak rakiplerine göndermede bulundu.

    Trabzonsporluların paylaştığı Hababam Sınıfı sahnesi - İZLE

    BİR MAHMUT HOCA'DAN ÇEKİYORUZ, BİR DE TRABZON'DAN

    Her zamanki gibi Fenerbahçe maçını izlemek için okuldan kaçan öğrenciler, maç dönüşü Mahmut Hoca'nın cezasına maruz kalmıştır.

    İnek Şaban'ın o anda söylediği "Biz zaten hayatta iki şeyden çekiyoruz. Bir Mahmut Hoca, bir de Trabzonspor" repliği ise hafızalara kazınmıştı.

    Trabzonsporluların paylaştığı Hababam Sınıfı sahnesi #1

    Trabzonsporluların paylaştığı Hababam Sınıfı sahnesi #2

    Trabzonsporluların paylaştığı Hababam Sınıfı sahnesi #3

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