Trabzonspor'u İhsan Gündüz Derelioğlu çalıştırdı

Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, bugünkü antrenmanda takımı altyapı koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu çalıştırdı.

Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen Trabzonspor'da yönetim, Eddie Newton ile yollarını ayırma kararı almıştı.

SÖZLERİ SİTEDEN KALDIRILDI

İngiliz hocanın maç sonrası yaptığı açıklamaları resmi internet sitesinden kaldıran bordo-mavililer, takımı ise İhsan Gündüz Derelioğlu'na emanet etti.

Bugünkü antrenmanda futbolcuları çalıştıran Derelioğlu, Karadeniz ekibinde altyapı koordinatörü olarak görev yapıyor.