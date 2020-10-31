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    Trabzonspor'u İhsan Gündüz Derelioğlu çalıştırdı

    Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, bugünkü antrenmanda takımı altyapı koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu çalıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 16:10
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    Trabzonspor'u İhsan Gündüz Derelioğlu çalıştırdı

    Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen Trabzonspor'da yönetim, Eddie Newton ile yollarını ayırma kararı almıştı.

    SÖZLERİ SİTEDEN KALDIRILDI

    İngiliz hocanın maç sonrası yaptığı açıklamaları resmi internet sitesinden kaldıran bordo-mavililer, takımı ise İhsan Gündüz Derelioğlu'na emanet etti.

    Bugünkü antrenmanda futbolcuları çalıştıran Derelioğlu, Karadeniz ekibinde altyapı koordinatörü olarak görev yapıyor.

    Trabzonspor u İhsan Gündüz Derelioğlu çalıştırdı #1

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