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- Trabzonspor'u İhsan Gündüz Derelioğlu çalıştırdı
Trabzonspor'u İhsan Gündüz Derelioğlu çalıştırdı
Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, bugünkü antrenmanda takımı altyapı koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu çalıştırdı.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 16:10
Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen Trabzonspor'da yönetim, Eddie Newton ile yollarını ayırma kararı almıştı.
SÖZLERİ SİTEDEN KALDIRILDI
İngiliz hocanın maç sonrası yaptığı açıklamaları resmi internet sitesinden kaldıran bordo-mavililer, takımı ise İhsan Gündüz Derelioğlu'na emanet etti.
Bugünkü antrenmanda futbolcuları çalıştıran Derelioğlu, Karadeniz ekibinde altyapı koordinatörü olarak görev yapıyor.