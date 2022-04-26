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    Trabzonspor’un 2021-2022 şampiyonluk kupası görücüye çıktı

    Trabzonspor’un 2021-2022 şampiyonluk kupası görücüye çıktı

    Bordo-mavililerin 38 yıl sonra kaldıracağı kupanın imalatçısı fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 11:20
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    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’ndan bitime 4 hafta kala şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Trabzonspor’un 38 yıl sonra müzesine götüreceği kupa sosyal medyada paylaşıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlatılan kupayı almak için 34. haftadaki Antalyaspor maçından en az 1 puanla ayrılmayı hedefleyen Trabzonspor yıllar süren hasrete son verecek.

    Bordo mavili taraftarların 30 Nisan Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı için geri sayıma geçtiği şu günlerde şampiyonluk kupasının imalatını yapan Murat Kahraman sosyal medyadan kupayla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

    Aynı zamanda bir Trabzonspor taraftarı olan Kahraman, 2021-22 sezonu şampiyonluk kupasının tamamlandığını ve Türkiye Futbol Federasyonu’na teslim edildiğini belirtti.

    Trabzonspor’un bordo mavili formasını giyerek formayla poz veren Murat Kahraman ‘İnşallah resmi olarak Trabzonspor da kaldırır’ ifadelerini kullandı.

    Şampiyonluğu kalan 1 puanı alması halinde tescillenmiş olacak Karadeniz ekibinin heyecanla beklediği kupanın üzerine Trabzonspor yazılarak TFF’ye gönderilmesi dikkat çekti.

    Trabzonspor’un 2021-2022 şampiyonluk kupası görücüye çıktı #1

    Kupanın özellikleri

    Gövde çapı futbol topu : 22 cm

    Gövde çap kollu : 40 cm

    Ayak çapı : 22 cm

    Ayak ve gövde tek parça

    Gövde kalınlık 6 mm.

    Kupa toplam 10 kg. 925 ayar gümüş

    Top Gümüş üzeri 24 ayar saf altın kaplama

    Yüksekliği 74 cm.

    Trabzonspor’un 2021-2022 şampiyonluk kupası görücüye çıktı #2

    Kupa ne zaman teslim edilecek?

    Bordo mavili ekip önümüzdeki hafta oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasını kaybetmediği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

    Resmiyet kazanan şampiyonluk sonrasında Trabzonspor’un kupasının ne zaman verileceği belli oldu.

    Eğer bordo mavililer Antalya maçında şampiyonluğunu ilan ederse talimatlar gereği şampiyonluk kupası sezonun son iç saha müsabakası olan Altay karşılaşmasında törenle Trabzonspor’a verilecek.

    Bilindiği üzere bordo mavililer bu maçın ardından Başakşehir deplasmanı ile sezonu kapatacak.

    Bordo-mavililer kendi organize edeceği şampiyonluk şölenini ise mevcut yayıncı kuruluş yayınlayacak.


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