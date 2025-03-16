Trabzonspor'un 300 günlük deplasman galibiyeti hasreti Fatih Tekke ile son buldu

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i 3-0 yenen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile ilk sınavında galip gelerek deplasman fobisine son verdi.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten bu yana oynadığı 12 dış saha maçının ardından yine aynı rakibi karşısında kazandı.

TRABZONSPOR 300 GÜN ARADAN SONRA GALİP GELDİ

Trabzonspor, Başakşehir karşısında İstanbul'da yine galip gelerek 300 gün aradan sonra deplasman galibiyet hasretine yine aynı sahada son vermeyi başardı.

İLK MAÇINI KAZANDI

Teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ilk çıktığı maçta galibiyetle başlamış oldu.

13 MAÇTA 8 PUAN ELDE ETTİ

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Deplasman maçlarında Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Hatayspor ve Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Konyaspor'a mağlup oldu, Başakşehir'i mağlup etti.

3 ÇALIŞTIRICI İLE DEPLASMANDA GALİP GELEMEMİŞTİ

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti elde edemedi.

Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp sadece 3 puan toplayabildi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Kayserispor ile 0-0, Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Alanyaspor'a, Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Sivasspor ve bir sonraki dış saha maçında Eyüpspor ile geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde 0-0 berabere kalmıştı.

Trabzonspor, bu sezon 4. çalıştırıcısı Fatih Tekke ile ilk maçında deplasmanda ilk 3 puanını elde etti.