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    Trabzonspor’un 5 oyuncusu Galatasaray’dan daha çok gol attı

    Trabzonspor’un 5 oyuncusu Galatasaray’dan daha çok gol attı

    Bordo-mavililerde şampiyonluğun mimarlarından olan Nwakaeme, Bakasetas, Cornelius, Djaniny ve Abdülkadir Ömür, Galatasaray’dan daha fazla gol kaydetti.
    • Özel Haber
    • 30.04.2022 - 22:30
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 22:38
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    2021-2022 yılında Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Bordo-mavililerde büyük sevinç yaşanırken, oyuncuların performansları da dikkat çekti.

    Trabzonspor’un şampiyonluğunda en büyük katkıyı gol yollarındaki oyuncular yaptı. Bordo-mavililerde 5 hücum oyuncusunun istatistiği alkış aldı.

    Bordo-mavililerin şampiyon olduğu sezonda Galatasaray da bir hayli kötü bir sezon geçiriyor.

    Galatasaray’dan daha çok gol attılar

    Öyle ki Trabzonspor’da şampiyonluğun mimarlarından olan 5 oyuncunun attığı toplam gol sayısı Galatasaray’dan daha fazla.

    Sarı-kırmızılılar, bu sezon 45 gol kaydederken Trabzonspor’da Cornelius 14, Bakasetas 8, Nwakaeme 11, Djaniny 9 ve Abdülkadir Ömür 7 gol ile toplamda 49 gol attı.

    Trabzonspor’un 5 oyuncusu Galatasaray’dan daha çok gol attı #1


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