Trabzonspor’un 5 oyuncusu Galatasaray’dan daha çok gol attı

Trabzonspor’un 5 oyuncusu Galatasaray’dan daha çok gol attı

Bordo-mavililerde şampiyonluğun mimarlarından olan Nwakaeme, Bakasetas, Cornelius, Djaniny ve Abdülkadir Ömür, Galatasaray’dan daha fazla gol kaydetti.

2021-2022 yılında Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Bordo-mavililerde büyük sevinç yaşanırken, oyuncuların performansları da dikkat çekti.

Trabzonspor’un şampiyonluğunda en büyük katkıyı gol yollarındaki oyuncular yaptı. Bordo-mavililerde 5 hücum oyuncusunun istatistiği alkış aldı.

Bordo-mavililerin şampiyon olduğu sezonda Galatasaray da bir hayli kötü bir sezon geçiriyor.

Galatasaray’dan daha çok gol attılar

Öyle ki Trabzonspor’da şampiyonluğun mimarlarından olan 5 oyuncunun attığı toplam gol sayısı Galatasaray’dan daha fazla.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon 45 gol kaydederken Trabzonspor’da Cornelius 14, Bakasetas 8, Nwakaeme 11, Djaniny 9 ve Abdülkadir Ömür 7 gol ile toplamda 49 gol attı.