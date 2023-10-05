Trabzonspor'un Adana Demirspor kafilesi belirlendi! 3 eksik var Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor'da maç kadrosu açıklandı.

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Süper Lig'de 8. haftanın açılış mücadelesinde Patrick Kluivert'ın ekibi Adana Demirspor ile Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

6 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak kritik maç Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Lig müsabakası öncesinde bordo-mavili takımın kamp kadrosu açıklandı. Karadeniz ekibinde Dimitris Kourbelis 4 hafta aranın ardından kadroda yer alırken, sakatlıkları devam eden Filip Benkovic ve Nicolas Pepe ile cezalı Batista Mendy kadroda yer almadı.

İşte Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kadrosu