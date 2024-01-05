Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig’in 19’uncu haftasında yarın Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi.
Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi, saat 16.00’da Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla Ankara’ya hareket etti.
22 kişilik kadro açıklandı
Trabzonspor’un 22 kişiden oluşan Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Fernandez, Benkovic, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Larsen, Kourbelis, Berat Özdemir, Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bakasetas, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu, Enis Destan
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış