Trabzonspor'un anlaştığı Şenol Güneş: Gel dediler, geldik Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, 11 yıl sonra 5. kez yuvasına döndü. Trabzon'da çiçeklerle karşılanan Güneş, yaptığı kısa açıklamada "Gel dediler, geldik" dedi.

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AA & Ensonhaber

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, saat 18.20 civarında Trabzon’a geldi. Şehirdeki bordo-mavili taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılanan Güneş, havaalanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

"FARKLI DUYGULARLA TRABZON'DAYIM"

Güneş, Trabzon’a yeni gelmediğini, ancak bu sefer farklı duygularla geldiğini ifade etti. "Trabzon’a yeni gelmiyorum, ama bugün duygularım farklı. Önceki görevimde işlerim vardı. Başkanla konuştuk, ancak bu sefer görev için buradayım" dedi. Önceki dönemde Abdullah Avcı ile, son olarak ise İhsan Hoca ile birlikte başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Güneş, bu süreçte onlara teşekkür etti.

"GÜZEL FUTBOL VE İYİ SONUÇLAR HEDEFLİYORUZ"

Güneş, yeni bir dönemin başladığını ve yönetim kurulunun kendisiyle görüşmek istediğini vurgulayarak,

Geldiğimiz ilk gün yarın takımla birlikte olacağım ve bir durum değerlendirmesi yapacağız. Trabzonspor’un zor bir dönemden geçtiğinin farkındayım. Başarı sonrası yaşanan sıkıntılar ağır olabilir, ancak yeni bir düşünce ve takım yapısıyla bu dönemi atlatacağız. Trabzonspor’un kendi yeteneklerini ve yeni oyuncuları ile başarılı bir takım oluşturarak güzel futbol ve iyi sonuçlar hedefliyoruz. Taraftarın keyifle izleyeceği bir oyun sunmak istiyoruz

şeklinde konuştu.

"CAMİAYA GÜZEL BİR IŞIK VERMEK İSTİYORUM"

Güneş, yeni bir başlangıç yapacak gibi hissettiğini belirterek,

Duygularım ve mantığımın birleşeceği bir dönem olacak. Tecrübenin ön planda olacağı bir süreçte, Trabzonspor’un beklentilerini karşılamak için elimden geleni yapacağım. Liderlerin yol göstermesi çok önemli, ben de camiaya güzel bir ışık vermek istiyorum

dedi.

Güneş, kendisini karşılayan taraftarları selamladıktan sonra havaalanından ayrıldı ve yarın takımla ilk antrenmanına çıkacağı bildirildi.

11 YIL SONRA 5. KEZ YUVASINDA

Trabzonspor'da, 2009-10 sezonunun 15. haftasındaki Ankaragücü maçı öncesi 4. kez göreve getirilen ve 2012-13 sezonunun 19. haftasında deplasmanda 3-1'lik Elazığspor mağlubiyetine kadar görev yapan Şenol Güneş, bordo-mavili takımda 5. dönemine başlayacak.

Elazığspor yenilgisinin ardından 27 Ocak 2013 tarihinde bordo-mavili takımdaki görevinden ayrılan Güneş, 12 yıla yakın süre sonra tekrar eski takımında görev yapacak.

Güneş'in 4. döneminde 113 lig maçına çıkan bordo-mavililer, 57 galibiyet, 32 beraberlik, 24 mağlubiyet alırken 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupayı müzesine götürdü.

Karadeniz ekibinde 4. döneminde 4 sezon takımın başında yer alan Güneş'in ayrılışından sonra 14 teknik adam bordo-mavili ekipte görev yaptı.

Trabzonspor'da söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, Orhan Ak, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı görev aldı.

DOĞAN DÖNEMİNDE 4. HOCA

Şenol Güneş, 26 Mart 2023 tarihinde göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde görev yapacak 4. teknik adam olacak.

Karadeniz ekibinde, Doğan döneminde Orhan Ak, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı'ya bordo-mavili takım emanet edildi.

TRABZONSPOR'U 44 TEKNİK ADAM ÇALIŞTIRDI

Trabzonspor'un lig tarihinde 44 teknik direktör görev yaptı.

Bordo-mavili takımda görev yapan teknik adamlar şöyle:

Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, Abdullah Avcı, Orhan Ak, Nenad Bjelica.