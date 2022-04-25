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- Trabzonspor'un Antalyaspor maçı biletleri tükendi
Trabzonspor'un Antalyaspor maçı biletleri tükendi
- 25.04.2022 - 14:39
- Güncelleme : 25.04.2022 - 14:57
Trabzonspor, Antalya maçıyla şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, bu maçtan beraberelik alması durumunda 2021-22 sezonu şampiyonu olacak.
Trabzonspor Kulübünün, Antalyaspor maçı biletlerinin saat 13.00'te satışa sunulacağını açıklamasının ardından bekleyişe başlayan bordo-mavili taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesinde yoğunluk oluşturdu.
Trabzonspor'un Antalyaspor maçı biletleri tükendi İZLE
5 dakikada biletler tükendi
Yaklaşık 50 metrelik kuyruk oluşturan taraftarlara, maç biletlerinin satışa sunulmasından 5 dakika sonra tükendiği bilgisi verildi.
Bunun üzerine taraftarların, internet üzerinden bilet almaya çalıştıkları ve çevresindekilerden yardım istedikleri görüldü.
AA'nın haberine göre; Passolig engelli kartı bulunan ve maça ücretsiz girecek olan taraftarlar da yapılan isim listesi ile kendilerine ayrılan gişeden biletlerini aldı.