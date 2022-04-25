Trabzonspor'un 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın biletleri, satışa çıktıktan kısa süre sonra bitti.

Trabzonspor, Antalya maçıyla şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, bu maçtan beraberelik alması durumunda 2021-22 sezonu şampiyonu olacak.

Trabzonspor Kulübünün, Antalyaspor maçı biletlerinin saat 13.00'te satışa sunulacağını açıklamasının ardından bekleyişe başlayan bordo-mavili taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesinde yoğunluk oluşturdu.

Trabzonspor'un Antalyaspor maçı biletleri tükendi İZLE







5 dakikada biletler tükendi

Yaklaşık 50 metrelik kuyruk oluşturan taraftarlara, maç biletlerinin satışa sunulmasından 5 dakika sonra tükendiği bilgisi verildi.

Bunun üzerine taraftarların, internet üzerinden bilet almaya çalıştıkları ve çevresindekilerden yardım istedikleri görüldü.

AA'nın haberine göre; Passolig engelli kartı bulunan ve maça ücretsiz girecek olan taraftarlar da yapılan isim listesi ile kendilerine ayrılan gişeden biletlerini aldı.



