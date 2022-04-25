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    Trabzonspor'un Antalyaspor maçı biletleri tükendi

    Trabzonspor'un Antalyaspor maçı biletleri tükendi

    Trabzonspor'un 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın biletleri, satışa çıktıktan kısa süre sonra bitti.
    • 25.04.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 14:57
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    Trabzonspor, Antalya maçıyla şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, bu maçtan beraberelik alması durumunda 2021-22 sezonu şampiyonu olacak.

    Trabzonspor Kulübünün, Antalyaspor maçı biletlerinin saat 13.00'te satışa sunulacağını açıklamasının ardından bekleyişe başlayan bordo-mavili taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesinde yoğunluk oluşturdu.

    Trabzonspor'un Antalyaspor maçı biletleri tükendi İZLE


    5 dakikada biletler tükendi

    Yaklaşık 50 metrelik kuyruk oluşturan taraftarlara, maç biletlerinin satışa sunulmasından 5 dakika sonra  tükendiği bilgisi verildi.

    Bunun üzerine taraftarların, internet üzerinden bilet almaya çalıştıkları ve çevresindekilerden yardım istedikleri görüldü.

    AA'nın haberine göre; Passolig engelli kartı bulunan ve maça ücretsiz girecek olan taraftarlar da yapılan isim listesi ile kendilerine ayrılan gişeden biletlerini aldı.

    Trabzonspor un Antalyaspor maçı biletleri tükendi #1

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    Trabzonspor un Antalyaspor maçı biletleri tükendi #4

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