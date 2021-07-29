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Trabzonspor'un Avrupa'da rakibi Molde oldu
Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde'yle karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 23:30
- Güncelleme : 30.07.2021 - 00:04
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turlarının kura çekimi bugün gerçekleşti.
Temsilcimiz Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.
İLK MAÇ 5 AĞUSTOS'TA
Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı.
İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.