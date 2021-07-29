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    Trabzonspor'un Avrupa'da rakibi Molde oldu

    Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde'yle karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 23:30
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 00:04
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    Trabzonspor'un Avrupa'da rakibi Molde oldu

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turlarının kura çekimi bugün gerçekleşti.

    Temsilcimiz Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

    İLK MAÇ 5 AĞUSTOS'TA

    Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı.

    İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.

    Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

    Trabzonspor un Avrupa da rakibi Molde oldu #1

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