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- Trabzonspor'un Başakşehir kafilesi: 10 eksik var
Trabzonspor'un Başakşehir kafilesi: 10 eksik var
Yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, kadroya dahil edilen futbolcular açıklandı.
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 15:38
- Güncelleme : 18.02.2021 - 15:57
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı da kazanan Trabzonspor, yarın Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Bugün İstanbul'a hareket edecek olan bordo-mavililerde, kafileye dahil edilen isimler açıklandı.
11 EKSİK VAR
Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Marlon, Serkan Asan, Hosseini, Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak çeşitli nedenlerden ötürü kadroda yer almadı.
Kulübün açıkladığı kadro şu şekilde: