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    Trabzonspor'un Başakşehir kafilesi: 10 eksik var

    Yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, kadroya dahil edilen futbolcular açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 15:57
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    Trabzonspor'un Başakşehir kafilesi: 10 eksik var

    Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı da kazanan Trabzonspor, yarın Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

    Bugün İstanbul'a hareket edecek olan bordo-mavililerde, kafileye dahil edilen isimler açıklandı.

    11 EKSİK VAR

    Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Marlon, Serkan Asan, Hosseini, Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak çeşitli nedenlerden ötürü kadroda yer almadı.

    Kulübün açıkladığı kadro şu şekilde:

    Trabzonspor un Başakşehir kafilesi: 10 eksik var #1

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