Trabzonspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu açıklandı

İHA
Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.
İdmanın ardından İstanbul'a hareket eden bordo-mavililerin kafilesinde 22 futbolcu yer aldı.
Tedavisi devam eden Trezeguet, kadroda yer almadı.
22 isim İstanbul'a götürüldü
Trabzonspor'un, Başakşehir kafilesinde şu isimler yer aldı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Fountas, Göktan Gürpüz, Umut Bozok, Edin Visca, Paul Onuachu, Enis Destan.
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