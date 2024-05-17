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Trabzonspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu açıklandı Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a geldi. Bordo-mavili takımın 22 kişilik kamp kadrosu da belli oldu.