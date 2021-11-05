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- Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu belli oldu
Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da, maçın kamp kadrosunu açıklandı.
- Haber Merkezi
- 05.11.2021 - 16:34
- Güncelleme : 05.11.2021 - 16:49
Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Gervinho, Bruno Peres ve Edgar Ie yer almadı. Sakatlığını atlatan Cornelius ise kafileye dahil edildi.
KAMP KADROSU
UĞURCAN, ERCE, ARDA, SERKAN, DORUKHAN, HUGO, HÜSEYİN, AHMETCAN, DENSWIL, TRONDSEN, İSMAİL, BERAT, SIOPIS, BAKASETAS, HAMSİK, A.PARMAK, YUNUS, A.ÖMÜR, YUSUF, NWAKAEME, CORNELIUS, JANINY