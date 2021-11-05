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    Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu belli oldu

    Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da, maçın kamp kadrosunu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 16:49
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    Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu belli oldu

    Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının kamp kadrosunu açıkladı.

    Trabzonspor'da Beşiktaş maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Gervinho, Bruno Peres ve Edgar Ie yer almadı. Sakatlığını atlatan Cornelius ise kafileye dahil edildi.

    KAMP KADROSU

    UĞURCAN, ERCE, ARDA, SERKAN, DORUKHAN, HUGO, HÜSEYİN, AHMETCAN, DENSWIL, TRONDSEN, İSMAİL, BERAT, SIOPIS, BAKASETAS, HAMSİK, A.PARMAK, YUNUS, A.ÖMÜR, YUSUF, NWAKAEME, CORNELIUS, JANINY

    Trabzonspor un Beşiktaş maçı kamp kadrosu belli oldu #1

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