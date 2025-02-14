Nwakaeme sürprizi! Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 24. haftası dev bir maça sahne olacak.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş ile Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka, siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak.
Bu kritik mücadele, 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak.
İKİ FUTBOLCU YOK
Maç öncesinde ise Trabzonspor'un kamp kadrosu resmen belli oldu.
Kafilede 23 futbolcu yer alırken, tedavileri süren Onuralp Çevikkan ve Denis Draguş kamp kadrosunda bulunmuyor.
NWAKEME VE FOLCARELLİ KADRODA
Karadeniz ekibinde 12 Şubat Çarşamba günü sakat olduğu açıklanan Anthony Nwakaeme'nin kadroda yer alması dikkat çekti.
Bordo-mavili takımda yeni transfer Tim Jabol-Folcarelli de Beşiktaş maçının kamp kadrosunda yer aldı.
TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU
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