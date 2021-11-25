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Trabzonspor’un borcu 1 milyar 481 milyon TL

Trabzonspor’un borcu 1 milyar 481 milyon TL

Trabzonspor Denetleme Kurulu, 4-5 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi kulübün net borcunu yaklaşık 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olarak açıkladı.