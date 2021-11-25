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- Trabzonspor’un borcu 1 milyar 481 milyon TL
Trabzonspor’un borcu 1 milyar 481 milyon TL
Trabzonspor Denetleme Kurulu, 4-5 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi kulübün net borcunu yaklaşık 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olarak açıkladı.
- Haber Merkezi
- 25.11.2021 - 13:58
- Güncelleme : 25.11.2021 - 15:02
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılan bilgilendirme toplantısında Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, açıklamalarda bulundu.
Ören, açıklamasında bordo-mavili kulübün toplam borcunu da bildirdi.
Ören yaptığı açıklamada, 31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kulübün net borcunun 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olduğunu söyledi.
9 BİN 953 ÜYE OY KULLANABİLECEK
Ören, ayrıca genel kurulda 9 bin 953 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğunu ifade etti.
Ören, açıkladıkları mali tablonun ardından Trabzonspor 'a şampiyonluk yolunda başarılar dilediğini sözlerine ekledi.