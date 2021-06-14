Trabzonspor'un borcu belli oldu

Trabzonspor Kulübü'nün toplam borcunun 1 milyar 192 milyon 412 TL olduğu açıklandı.

Trabzonspor Kulübü'nün Divan Genel Kurulu'nda Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 31.03.2021 tarihiyle kulübün borcunun 1 milyar 192 milyon 412 bin TL olduğu belirtildi.

"YERLİ OYUNCU TRANSFERİNE DÖNECEĞİZ"

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "TFF'nin aldığı yabancı kuralı ile hocamız ile tüm transfer planımızı değiştirmek zorunda kaldık. Önümüzdeki süreçte bir veya 2 transfer olduktan sonra yerli oyuncu transferine döneceğiz." dedi.