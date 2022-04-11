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Trabzonspor'un erken şampiyonluk hesabı

Trabzonspor'un erken şampiyonluk hesabı

Trabzonspor son 5 maçta 9 puan kaybetse de şampiyonluk için gün saymaya devam ediyor. Bordo-mavili takım, Karagümrük'ü yenerek mutlu sona bir adım daha yaklaşmak istiyor.