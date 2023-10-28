Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu

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Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
29 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak bu maç öncesinde Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili takımın kamp kadrosu açıklandı.
Trabzonspor'un kadrosunda Göktan Gürpüz, Mislav Orsic, Ognjen Bakic, Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis, Anastasios Bakasetas yer almadı.
İşte Trabzonspor'un kadrosu
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