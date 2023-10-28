Haberler



Futbol



Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, maç kadrosunu açıkladı. Bordo-mavili takımda 7 eksik yer aldı.