Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı

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Süper Lig'in 11. haftası dev bir randevuya sahne olacak. Derbi mücadelesinde, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Namağlup lider Fenerbahçe ile lig altıncısı Trabzonspor'u düellosu 4 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak. Bu maç Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabaka öncesinde ise konuk ekip bordo-mavililerin kamp kadrosu duyuruldu.
Bakasetas ve Trezeguet kadroda
Karadeniz ekibinde Nicolas Pepe, Anastasios Bakasetas ve Mahmoud Trezeguet kafilede yer aldı.
Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic, Umut Bozok ve Mislav Orsic kadroda yer almadı.
İşte kamp kadrosu:
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