Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçının devre arasında hakem tepkisi

Süper Lig'de 11. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
HAKEM, GOL VURUŞU ÖNCESİ DÜDÜK ÇALDI
Trabzonspor, Fenerbahçe mücadelesinin 38. dakikasında golü buldu ancak hakem Oğuzhan Çakır, gol vuruşu öncesi faul düdüğünü çaldı.
Kullanılan köşe vuruşunda Okay Yokuşlu'nun Mert Müldür'e faul yaptığını belirterek hakem Oğuzhan Çakır faul düdüğünü çaldı.
Düdükten çok kısa bir an sonra Okay kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.
Trabzonsporlu futbolcular gol için itirazda bulunsa da hakem oyunu devam ettirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
DEVRE ARASINDA HAKEM TEPKİSİ
Trabzonspor, 1-0 geride kapatılan Fenerbahçe maçının devre arasında hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.
Kulübün devre arası paylaşımında, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Trabzonspor, Okay Yokuşlunun iptal olan golünün videosunu paylaşarak "Bravo" ifadesini kullandı.
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