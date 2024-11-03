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Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçının devre arasında hakem tepkisi

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçının devre arasında hakem tepkisi Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında Okay Yokuşlu ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Bu pozisyonun ardından ise bordo-mavililer, devre arasında hakemi hedef alan bir paylaşıma imza attı.