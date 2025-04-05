Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında güvencesi Simon Banza

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Simon Banza olacak.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 23 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 13 maçta skor üretmeyi başararak rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

GOL ATTIĞI 13 KARŞILAŞMA

Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Simon Banza, Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Başakşehir müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Trabzonspor, 28 yaşındaki oyuncunun gol attığı maçlarda sahasında Konyaspor, Adana Demirspor, Antalyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK ve deplasmanda Başakşehir'i yenerken, konuk olduğu Hatayspor ve evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Banza'nın gol attığı diğer maçlarda deplasmanda Göztepe, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

ÜÇ BÜYÜK RAKİBE DE GOL ATTI

Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti.

Demokratik Kongolu futbolcu, gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Galatasaraylı Victor Osimhen ve 18 golü olan Başakşehirli Krzysztof Piatek'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.