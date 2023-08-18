Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosunda 6 eksik

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 2. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak.
Okan Buruk'un ekibi son şampiyon Galatasaray'la Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu zorlu maç öncesinde bordo-mavili ekibin kamp kadrosu açıklandı.
6 isim kadroda yok
Karadeniz ekibinde; Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Mislav Orsic, Edin Visca ve Taxiarchis Fountas kamp kadrosunda yer almadı.
Trabzonspor'da yeni transferler Rayyan Baniya ve Tonio Teklic ise kadroda yer aldı.
İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu: