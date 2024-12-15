Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de 16. haftanın kapanışı dev bir maça sahne olacak.
Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray ile Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Bu kritik maç öncesinde ise konuk takım Trabzonspor, kamp kadrosunu duyurdu.
Kadroda sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Hüseyin Türkmen yer almazken, durumları merak edilen Serdar Saatçı ve Arseniy Batagov kafilede yer aldı.
KAMP KADROSU
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Malheiro, Serdar Saatçi, Batagov, Arda Öztürk, Eren Elmalı, Salih Malkoçoğlu, Barisic, Lundstram, Ozan Tufan, Mendy, Visca, Muhammed Cham, Draguş, Umut Güneş, Ali Şahin Yılmazer, Cihan Çanak, Nwakaeme, Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım
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