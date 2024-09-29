Trabzonspor'un galibiyet hasreti sona erdi Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti ve ligde ilk galibiyetini aldı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı.

Şenol Güneş Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor 3-2 kazandı.

Bordo mavili takım, 16. dakikada Edin Visca ile 1-0 öne geçti. Konyaspor, Adil Demirbağ ile 24. dakikada eşitliği yakaladı.

Trabzonspor, 45+4. dakikada penaltıdan Simon Banza'nın attığı golle yeniden öne geçti. İlk yarı 2-1 sona erdi.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın 54. dakikasında Simon Banza ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor 89. dakikada Hamidou Keyta ile durumu 3-2'ye getirse de yetmedi ve maç 3-2 sona erdi.

LİGDE İLK KEZ KAZANDI

Şenol Güneş yönetiminde Trabzonspor, 127 gün sonra ligde ilk galibiyetini aldı. Namağlup devam eden Bordo mavili takım daha önce oynadığı 5 maçta berabere kaldı.

Ali Çamdalı'nın takımı Konyaspor ise ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.