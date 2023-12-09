Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu!

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak olan müsabakanın öncesinde Karadeniz ekibi kamp kadrosunu duyurdu.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da 6 isim kadroya alınmadı.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Joaquin Fernandez, Mislav Orsic, Nicolas Pepe kadroda yer almadı.
Filip Benkovic, Umut Bozok ve Göktan Gürpüz de kadroda kendine yer bulamadı.
İşte Trabzonspor'un kadrosu
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