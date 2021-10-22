Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu

Trabzonspor'un Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu açıklandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililerin İzmir ekibiyle deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Bruno Peres, Trondsen, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Nwakaeme ve Koita, Trabzonspor'un Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU

Buna göre kafilede şu futbolculardan oluşuyor: