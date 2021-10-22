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    Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu

    Trabzonspor'un Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 17:32
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    Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu

    Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

    Bordo-mavililerin İzmir ekibiyle deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

    Bruno Peres, Trondsen, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Nwakaeme ve Koita, Trabzonspor'un Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.

    TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU

    Buna göre kafilede şu futbolculardan oluşuyor:

    • UĞURCAN ÇAKIR
    • ERCE KARDEŞLER
    • MUHAMMET TAHA TEPE
    • SERKAN ASAN
    • DORUKHAN TOKÖZ
    • VITOR HUGO
    • HÜSEYİN TÜRKMEN
    • EDGAR IE
    • AHMETCAN KAPLAN
    • STEFANO DENSWIL
    • İSMAİL KÖYBAŞI
    • MURAT CEM AKPINAR
    • BERAT ÖZDEMİR
    • EMMANOUIL SIOPIS
    • ANASTASIOS BAKASETAS
    • MAREK HAMSIK
    • ABDULKADİR ÖMÜR
    • GERVINHO
    • YUSUF SARI
    • SALİH KAVRAZLI
    • ANDREAS CORNELIUS
    • DJANINY SEMEDO

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