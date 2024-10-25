Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu belirlendi

DHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 19.00'da Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra özel uçakla İzmir'e gitti.

KADRODA 10 EKSİK VAR

Trabzonspor'un 23'ünden oluşan Göztepe maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Malheiro, Borna Barisic, Hüseyin, Denswil, Serdar Saatçi, Eren Elmalı, John Lunstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Bardhi, Edin Visca, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Nwakaeme , Denis Dragus, Simon Banza, Umut bozok, Poyraz Yıldırım.

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde kaleci Ahmet Yıldırım, Arif Boşluk, Mislav Orsic, Ali Şahin Yılmaz, Salih Malkoçoğlu, Umut Güneş ve sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Arseniy Batagov, Serkan Asan ile Enis Destan ise yer alamadı.