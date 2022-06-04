Trabzonspor'un Halil Akbunar'a şartı

Göztepe ile yollarını ayırması beklenen Halil Akbunar'a Trabzonspor kanca attı. Bordo-mavililer başarılı oyuncuyu bonservissiz almanın planlarını yapıyor.

Göztepe 'de satılması planlanan Halil Akbunar konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

DHA'nın haberine göre; Trabzonspor , transfer etmek istediği Halil için bonservis ödemeye sıcak bakmıyor. Bordo-mavililerin, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil ile görüştüğü, "Bonservisini alırsan seni transfer ederiz." dediği vurgulandı.

Değeri 3.7 milyon euro

Ancak sarı-kırmızılıların kesinlikle Halil'i bonservissiz göndermeyeceği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon 700 bin euro olarak gözüken Halil Akbunar bu sezon forma giydiği 34 maçta 5 gol atıp, 6 asist yaptı.

Kariyerine Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda devam etmek isteyen ve 1. Lig'de oynamak istemediği için kaptanlığını yaptığı Göztepe'den ayrılmayı planlayan Halil Akbunar ile Başakşehir'in de ilgilendiği gelen haberler arasında.