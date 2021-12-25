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    Trabzonspor'un hedefi Efecan Karaca

    Trabzonspor'un hedefi Efecan Karaca

    Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, uzun süredir peşinden koştuğu Efecan Karaca için yeni bir teklif sundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 11:21
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    Ara transfer dönemi yaklaşırken, lider Trabzonspor da kadrosunu daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

    Trabzonspor, Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı bir kez daha istedi. Daha önce iki kez bu transferi gerçekleştiremeyen bordo mavililerin, bu defa Yusuf Sarı ve bir miktar para karşılığında transferi sonuçlandırmayı planladığı öğrenildi.

    Trabzonspor un hedefi Efecan Karaca #1

    EFECAN ÇOK İSTİYOR

    32 yaşındaki kanat oyuncusunun da Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği, kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

    Alanyaspor formasıyla bu sezon ligde 16 maçta görev alan Efecan'ın 2 gol ve 7 asisti bulunuyor.

    Trabzonspor un hedefi Efecan Karaca #2

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