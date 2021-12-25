Trabzonspor'un hedefi Efecan Karaca

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, uzun süredir peşinden koştuğu Efecan Karaca için yeni bir teklif sundu.

Ara transfer dönemi yaklaşırken, lider Trabzonspor da kadrosunu daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Trabzonspor, Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı bir kez daha istedi. Daha önce iki kez bu transferi gerçekleştiremeyen bordo mavililerin, bu defa Yusuf Sarı ve bir miktar para karşılığında transferi sonuçlandırmayı planladığı öğrenildi.





EFECAN ÇOK İSTİYOR

32 yaşındaki kanat oyuncusunun da Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği, kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Alanyaspor formasıyla bu sezon ligde 16 maçta görev alan Efecan'ın 2 gol ve 7 asisti bulunuyor.



