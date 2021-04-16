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    Trabzonspor'un hedefinde Andraz Sporar var

    Trabzonspor'un hedefinde Andraz Sporar var

    Trabzonspor'un deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, gol sorununu Andraz Sporar ile halletmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 14:14
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    Bu sezon golcü sıkıntısını derinden hisseden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı.

    GOL SIKINTISI YAŞANDI

    Djaniny'nin çabasından memnun olan ancak gol yollarında daha fazlasını isteyen bordo-mavililer Afobe'yi de sezon sonu göndermeyi düşünüyor.

    Avcı, geçen sezon Beşiktaş'tayken transferine onay verdiği ancak birlikte çalışamadığı golcü futbolcu Andraz Sporar'ı istediğini yönetime bildirdi.

    Trabzonspor un hedefinde Andraz Sporar var #1

    OLURSA KİRALANACAK

    Bu sezon Braga'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki santrfor 22 maçta 5 gol 4 asist yaptı.

    Fizik kalitesi nedeniyle de Sörloth etkisi yaratmasını beklediği Sloven futbolcuyu ısrarla kadroda görmek isteyen deneyimli teknik adamın bu isteğine sıcak bakan yönetimin futbolcuyu kiralamak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

    Trabzonspor un hedefinde Andraz Sporar var #2

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