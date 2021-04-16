Trabzonspor'un hedefinde Andraz Sporar var

Trabzonspor'un deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, gol sorununu Andraz Sporar ile halletmek istiyor.

Bu sezon golcü sıkıntısını derinden hisseden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı.

GOL SIKINTISI YAŞANDI

Djaniny'nin çabasından memnun olan ancak gol yollarında daha fazlasını isteyen bordo-mavililer Afobe'yi de sezon sonu göndermeyi düşünüyor.

Avcı, geçen sezon Beşiktaş'tayken transferine onay verdiği ancak birlikte çalışamadığı golcü futbolcu Andraz Sporar'ı istediğini yönetime bildirdi.

OLURSA KİRALANACAK

Bu sezon Braga'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki santrfor 22 maçta 5 gol 4 asist yaptı.

Fizik kalitesi nedeniyle de Sörloth etkisi yaratmasını beklediği Sloven futbolcuyu ısrarla kadroda görmek isteyen deneyimli teknik adamın bu isteğine sıcak bakan yönetimin futbolcuyu kiralamak için çalışmalara başladığı öğrenildi.