Trabzonspor'un hedefinde Emre Akbaba var Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündeme Emre Akbaba geldi. Bordo-mavililer, bu transferde oldukça ısrarcı gözüküyor. İşte son gelişmeler...

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Trabzonspor, önümüzdeki sezon yeniden zirveye tırmanmak için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda yeni bir ismi listesine ekledi.

Bordo-mavililer, Adana Demirspor'da forma giyen deneyimli futbolcu Emre Akbaba'ya ilgi gösteriyor.

Sözleşmesinde opsiyon var

31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Adana Demirspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olsa da kontratında uzatma opsiyonunun bulunduğu belirtiliyor.

Bu durum, Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde daha fazla esneklik sağlıyor.

36 maçta 9 gol 2 asist

Emre Akbaba, Adana Demirspor forması altında bu sezon 36 maçta forma giydi ve 9 gol atarak 2 asist yaptı.

Bu etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Akbaba'nın, Trabzonspor'un gelecek planları içinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.