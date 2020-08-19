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- Trabzonspor'un istediği Marcone'nin testi pozitif çıktı
Trabzonspor'un istediği Marcone'nin testi pozitif çıktı
Boca Juniors, Trabzonspor'un transfer gündemindeki Ivan Marcone'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 16:50
Futbol dünyasında koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı her geçen güç artış gösteriyor.
Boca Juniors, yapılan koronavirüs testlerinde Iván Marcone, Walter Bou ve Agustín Lastra'nın sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu
Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun da 72 saat boyunca izolasyon protokolüne tabii tutulacağı bildirildi.
TRABZONSPOR MARCONE'Yİ İSTİYOR
Boca Juniors forması giyen 30 yaşındaki Ivan Marcone için bastıran Trabzonspor, 1 yıllık kiralama ve 2 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu önermişti. Futbolcu için Arjantin temsilcisi 5 milyon euro bonservis bedeli talep edince görüşmeler askıya alınmıştı.