Trabzonspor'un istediği Marcone'nin testi pozitif çıktı

Boca Juniors, Trabzonspor'un transfer gündemindeki Ivan Marcone'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Futbol dünyasında koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı her geçen güç artış gösteriyor.

Boca Juniors, yapılan koronavirüs testlerinde Iván Marcone, Walter Bou ve Agustín Lastra'nın sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun da 72 saat boyunca izolasyon protokolüne tabii tutulacağı bildirildi.

TRABZONSPOR MARCONE'Yİ İSTİYOR

Boca Juniors forması giyen 30 yaşındaki Ivan Marcone için bastıran Trabzonspor, 1 yıllık kiralama ve 2 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu önermişti. Futbolcu için Arjantin temsilcisi 5 milyon euro bonservis bedeli talep edince görüşmeler askıya alınmıştı.