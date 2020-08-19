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    Trabzonspor'un istediği Marcone'nin testi pozitif çıktı

    Boca Juniors, Trabzonspor'un transfer gündemindeki Ivan Marcone'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 16:50
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    Trabzonspor'un istediği Marcone'nin testi pozitif çıktı

    Futbol dünyasında koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı her geçen güç artış gösteriyor.

    Boca Juniors, yapılan koronavirüs testlerinde Iván Marcone, Walter Bou ve Agustín Lastra'nın sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu

    Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun da 72 saat boyunca izolasyon protokolüne tabii tutulacağı bildirildi.

    TRABZONSPOR MARCONE'Yİ İSTİYOR

    Boca Juniors forması giyen 30 yaşındaki Ivan Marcone için bastıran Trabzonspor, 1 yıllık kiralama ve 2 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu önermişti. Futbolcu için Arjantin temsilcisi 5 milyon euro bonservis bedeli talep edince görüşmeler askıya alınmıştı.

    Trabzonspor un istediği Marcone nin testi pozitif çıktı #1

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