Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın mutlu günü

AA & Ensonhaber

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kaptan Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır'ın bugün bir kız çocuğu dünyaya getirdiği duyuruldu.

KULÜPTEN KUTLAMA MESAJI

İkinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Uğurcan Çakır ve eşine tebrik mesajı iletilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi: