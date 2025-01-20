Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın mutlu günü

AA & Ensonhaber
Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kaptan Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır'ın bugün bir kız çocuğu dünyaya getirdiği duyuruldu.
KULÜPTEN KUTLAMA MESAJI
İkinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Uğurcan Çakır ve eşine tebrik mesajı iletilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaptanımız Uğurcan Çakır ve değerli eşi Kübra Çakır'ın bugün Elis adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Minik Elis’e sağlıklı ve mutlu bir ömür diler, Çakır ailesini bu anlamlı günlerinde içtenlikle kutlarız.
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