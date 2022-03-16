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    Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa'nın zirvesinde

    Bordo-mavili takımın kalesine gelen 129 isabetli şutun 106'sında gole izin vermeyen Çakır, yüzde 82'lik kurtarış oranı ile en iyi istatistiğe sahip oyuncu olarak ilk sırada yer aldı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 12:49
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    Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa'nın zirvesinde

    Trabzonspor'un ve A Milli Futbol Takımı'nın file bekçisi Uğurcan Çakır, performansıyla göz dolduruyor.

    Bordo-mavili takımın kalesine gelen 129 isabetli şutun 106'sında gole izin vermeyen Çakır, yüzde 82'lik kurtarış oranı ile en iyi istatistiğe sahip oyuncu olarak ilk sırada yer aldı.

    Trabzonspor un kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa nın zirvesinde #1

    5 BÜYÜK LİGİN EN İYİSİ

    Comparisonator verilerine göre; Süper Lig'deki kaleciler arasında ilk sırada alan bordo-mavililerin kaptanı, Avrupa'da da zirvede. Fransız kulübü Nice'in Arjantinli kalecisi Walter Benitez ile aynı kurtarış oranına (Yüzde 82) sahip olan Uğurcan Çakır, 109 kurtarış yaparken, Benitez ise 93 kurtarış yaptı. Uğurcan Çakır, 5 büyük lig ve Süper Lig kalecileri arasında en başarılı oyuncu konumunda.

    Trabzonspor un kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa nın zirvesinde #2

    LİSTEDEKİ DİĞER KALECİLER

    Listedeki diğer kaleciler şöyle:

    • Uğurcan Çakır - Trabzonspor (Yüzde 82 - Süper Lig lideri)
    • Walter Benítez - OGC Nice (Yüzde 82 - Ligue 1 lideri)
    • Jose Sa - Wolverhampton Wanderers (Yüzde 81 - Premier Lig lideri)
    • Yassine Bounou - Sevilla (Yüzde 80 - LaLiga lideri)
    • Samir Handanovic - Inter (Yüzde 79 Serie A lideri)
    • Mark Flekken - Freiburg (Yüzde 79 - Bundesliga lideri)

    Trabzonspor un kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa nın zirvesinde #3


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