Trabzonspor'un kayıp kralı: Umut Bozok Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor'daki performansının ardından gönderilme ihtimaliyle karşı karşıya.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 2021-22 sezonunda Kasımpaşa formasıyla 20 gol atarak gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilmişti.

Abdullah Avcı döneminde Fransız ekibi Lorient'tan kadroya katılan Bozok, Trabzonspor'da beklenen performansı sergileyemedi.

Bordo-mavili ekipte geçirdiği 52 resmi maçta 13 gol atan oyuncu, bu sezon Fırtına'nın forvet sıkıntısında hiç şans bulamadı.

SAINT GALLEN MAÇININ KADROSUNA DA ALINMADI

Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki Saint Gallen maçının kadrosuna Umut Bozok'u dahil etmedi ve oyuncunun gönderilme yollarını aradığı belirtiliyor.

Bozok'un Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 27 yaşındaki golcünün, Fransız takımlarının ilgisini çektiği ve bu hafta içinde yeni gelişmeler yaşanması beklendiği ifade ediliyor.