Trabzonspor'un kazancı 1 haftada 26 puan

Süper Lig'in 14. haftasında puan sıralamasında ilk 10'da yer alan 9 takımın kayıplarını fırsata çeviren Trabzonspor, arayı daha da açtı ve zirvede yalnız kaldı.

Süper Lig'de benzeri zor görülecek bir hafta geride kaldı; herkes lider Trabzonspor'a çalıştı. Puan sıralamasında ilk 10'da yer alan 9 takımın kayıplarını fırsata çeviren Trabzonspor, arayı daha da açtı ve zirvede yalnız kaldı. Haftanın kazancı toplamda 26 puana ulaştı.

Haftanın açılış maçlarında puan sıralamasında ilk 10'da yer alan Başakşehir ve Adana Demirspor 2'şer puan kaybetti. Cumartesi günü yine ilk 10'da bulunan ekiplerden Beşiktaş (0-4) ve Alanyaspor (0-3) farklı mağlup oldu.

Pazar günü ise lig ikincisi ve üçüncüsü Hatayspor ile Konyaspor'un mağlubiyetleriyle ekmeğine yağ sürülen lider Trabzonspor, İstanbul'daki Karagümrük mücadelesini galip bitirip, 6 puanlık maça döndürürken akşam da Galatasaray, Malatya deplasmanında berabere kaldı, lidere 2 puan daha yazıldı.

Son olarak dün de Fenerbahçe, Göztepe ile berabere kalınca Fırtına zirvede yalnız kaldı. Trabzonspor'un görünürdeki kazancı 3 puan gibiydi ancak rakiplerin kayıplarıyla bu 26 puana kadar çıktı.

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