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Trabzonspor'un Konyaspor golünde el itirazı

Trabzonspor'un Konyaspor golünde el itirazı

Konyaspor, Trabzonspor deplasmanında Diouf'un 54. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Trabzonsporlu oyuncular bu gole uzun süre itiraz etti. Ancak hakem Zorbey Küçük'ün karaı değişmedi.