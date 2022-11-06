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    Trabzonspor'un Konyaspor golünde el itirazı

    Trabzonspor'un Konyaspor golünde el itirazı

    Konyaspor, Trabzonspor deplasmanında Diouf'un 54. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Trabzonsporlu oyuncular bu gole uzun süre itiraz etti. Ancak hakem Zorbey Küçük'ün karaı değişmedi.
    • 06.11.2022 - 21:37
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 22:05
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    Trabzonspor ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren maçta tartışmalı bir an yaşandı.

    Konyaspor, karşılaşmanın 54. dakikasında Mame Diouf ile durumu 2-2'ye getirdi. Trabzonsporlu futbolcular Diouf'un golde elle oynadığı yönünde itirazda bulundu.

    VAR pozisyonu 4 dakika inceledi

    Yaklaşık 4 dakika süren VAR incelemesinin ardından Diouf'un golü geçerli sayıldı. Trabzonsporlu oyuncular ve taraftarlar bu karara tepki gösterdi.

    Trabzonspor un Konyaspor golünde el itirazı #1

    Trabzonspor un Konyaspor golünde el itirazı #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


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