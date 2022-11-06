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- Trabzonspor'un Konyaspor golünde el itirazı
Trabzonspor'un Konyaspor golünde el itirazı
Konyaspor, Trabzonspor deplasmanında Diouf'un 54. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Trabzonsporlu oyuncular bu gole uzun süre itiraz etti. Ancak hakem Zorbey Küçük'ün karaı değişmedi.
- 06.11.2022 - 21:37
- Güncelleme : 06.11.2022 - 22:05
Trabzonspor ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren maçta tartışmalı bir an yaşandı.
Konyaspor, karşılaşmanın 54. dakikasında Mame Diouf ile durumu 2-2'ye getirdi. Trabzonsporlu futbolcular Diouf'un golde elle oynadığı yönünde itirazda bulundu.
VAR pozisyonu 4 dakika inceledi
Yaklaşık 4 dakika süren VAR incelemesinin ardından Diouf'un golü geçerli sayıldı. Trabzonsporlu oyuncular ve taraftarlar bu karara tepki gösterdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)