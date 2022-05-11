Petrol
103.83
1.61%
Euro
16.17
0.54%
Dolar
15.33
0.57%
Altın
906.00
0.40%
Borsa
2490
0.99%
Bitcoin
483.946
0.96%
BTXN Coin
13.78
-3.16%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Trabzonspor’un kupa töreni etkinliği için biletler bugün satışa çıkacak

    Süper Lig'de 2021-2022 şampiyonu olan Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını kaldıracağı kupa etkinliği için biletler bugün satışa çıkıyor. Biletlerin fiyatları da açıklandı.
    • 11.05.2022 - 04:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor’un kupa töreni etkinliği için biletler bugün satışa çıkacak

    Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda şampiyonluk kupasını kaldıracak.

    Sanatçılar sahne alacak

    Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte sanatçıların sahne alacağı belirtilirken, DJ performansları, horon ve kolbastı şovları gibi geceye renk katacak gösteriler de planlandı. Kapıları saat 16.00’da açılacak stadyumda etkinlikler, saat 18.00’den itibaren sanatçı performansları ile başlayacak.

    Trabzonspor’un kupa töreni etkinliği için biletler bugün satışa çıkacak #1

    Biletlerin satışı bugün başlıyor

    Biletler bugün saat 10.00 itibarıyla Passolig internet adresi üzerinden ve Passolig gişelerinde satışa çıkacağı bildirilirken, biletlerini hatıra olarak saklamak isteyen taraftarların kağıt biletlerini Passolig gişelerinden alabilecekleri gibi, dileyen taraftarların da Passolig sistemi üzerinden elektronik bilet alabileceği belirtildi.

    Trabzonspor’un kupa töreni etkinliği için biletler bugün satışa çıkacak #2

    Bilet fiyatları

    İHA'nın haberine göre, bilet satışlarının ilk gün sadece kombine sahiplerine yapılacağı, sonraki günlerde tüm taraftarlara açık olacağı ifade edilirken, şampiyonluğun kutlanacağı ve kupanın kaldırılacağı etkinliğe ilişkin bilet fiyatları ise şu şekilde:

    “VIP Platinum: 2 bin TL,

    VIP Gold: bin 500 TL,

    VIP Silver: bin TL,

    Batı: 700 TL,

    Doğu: 600 TL,

    Fırtına: 450 TL,

    Kale Arkası: 350 TL.”


    İlginizi Çekebilir

    Kripto Yatırımı yapmadan önce bu adamı dinleyin!
    CryptoTrade

    Kripto Yatırımı yapmadan önce bu adamı dinleyin!

    ABD'de hırsızlık yapan kadın kıyafetinin kurbanı oldu
    Dünya

    ABD'de hırsızlık yapan kadın kıyafetinin kurbanı oldu

    Eşini ve baldızını bıçaklayan saldırgan gözaltında
    3. Sayfa

    Eşini ve baldızını bıçaklayan saldırgan gözaltında

    Görüş Bildir